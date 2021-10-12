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بدء تطبيق غرامات التدخين في المجمعات المفتوحة

بدء تطبيق غرامات التدخين في المجمعات المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=1048674
محررو المناطق:

طالبت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، الغرف التجارية بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بتطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين، التي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة، وتطبيق غرامة بقيمة 200 ريال على المخالفين.

 

ولفتت اللجنة في خطاب وجهته للغرف التجارية، أن نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) بتاريـخ 1436/ 7/ 28، وما جاء في مادته السابعة وكذلك المادة الرابعة عشرة من منع التدخين في الأماكن العامة وإيقاع مخالفة بقيمة 200 ريال.

 

وشدد خطاب الوطنية لمكافحة التدخين، على تطبيق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكز والمحلات التجارية (سواء كانت مغلقة أو مفتوحة) والتوعية بالنظام من خلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلك قيمـة المخالفـة وإبرازها في الساحات والممرات وكذلك ضبط المخالفات من خلال رجال الأمن والسلامة التابعين للمنشأة.

 

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