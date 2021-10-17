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مخاطر كبيرة.. الصحة العالمية تحذر من إصابة هذه الفئة بفيروس كورونا

مخاطر كبيرة.. الصحة العالمية تحذر من إصابة هذه الفئة بفيروس كورونا
This photograph taken on March 5, 2021 shows a sign of the World Health Organization (WHO) at the entrance of their headquarters in Geneva amid the Covid-19 coronavirus outbreak. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
http://almnatiq.net/?p=1048677
المناطق - وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة إصابة مرضى السل بعدوى كوفيد-19، مشيرة إلى أنها تكون أكثر حدة، علاوة على أنها تؤثر على نجاح علاج مرض السل نفسه.

وقالت مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل، التابع لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيريزا كاسايفا، إن ربع سكان العالم مصابون بالفطريات التي يمكن أن تسبب الإصابة بمرض السل، وعلى الرغم من أن هذا لا يعني أنهم مرضى أو يمكنهم نقل العدوى، إلا أن هناك مخاطر عالية للإصابة بالسل، وبالتالي تتفاقم نسبة المخاطر في خضم معاناة العالم من جائحة كوفيد-19.

وأضافت الدكتورة كاسايفا إن كلا من السل وكوفيد-19 يؤثر على الرئتين بشكل أساسي، على الرغم من أن السل ناجم عن البكتيريا وكوفيد-19 عن طريق الفيروس، لكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن مرض السل موجود في كل مكان ويمكن أن يؤثر على أي شخص، على الرغم من أنه من المعروف أن هناك مجموعة من البلدان ذات العبء المرتفع للسل حيث تكون مخاطر الإصابة بالسل أعلى بكثير.

وتابعت أن الأدلة المبدئية تشير إلى أن إصابة مرضى السل بعدوى كوفيد-19 تكون أكثر حدة، علاوة على أنها تؤثر على نجاح علاج مرض السل نفسه.

وشرحت الدكتورة كاسايفا أن مرض السل يعد أحد أكبر الأمراض المعدية القاتلة بعد كوفيد-19 مباشرة، مشيرة إلى أن السل ينتشر في كل مكان، وأن العدوى تنتقل عن طريق الهواء، ولا تعرف الحدود والدول.

وذكرت خبيرة الصحة العالمية أن مرض السل يودي بحياة أكثر من 4100 شخص يوميًا، ويصاب كل عام حوالي 10 ملايين شخص بمرض السل.

وبسبب الوضع الحالي وتعطيل الخدمات الأساسية، يمكن أن تكون هناك مخاوف من حدوث انخفاض كبير في إمكانية تشخيص الإصابة بمرض السل، بما يعني أيضًا أن الأشخاص ربما لا يتلقون العلاج المنقذ للحياة في الوقت المناسب وأن انتقال العدوى مستمر، ولهذا يجب أن يكون هناك تدابير، حتى أثناء تفشي وباء كورونا المُستجد، لمكافحة الأمراض بنجاح وحماية الأشخاص بمزيد من الاهتمام والرعاية.

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