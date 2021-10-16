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ميليشيا الحوثي تكثف حملة الاعتقالات بحق أبناء العبدية

ميليشيا الحوثي تكثف حملة الاعتقالات بحق أبناء العبدية
http://almnatiq.net/?p=1048679
المناطق- وكالات:

قالت مصادر ميدانية يمنية، إن ميليشيات الحوثي تكثف حملة الاعتقالات بحق أبناء العبدية، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

 

كان تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد كشف عن تسجيل 2451 جريمة انتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بمديرية العبدية بمحافظة مأرب، خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى 13 أكتوبر الجاري.

 

وأكدت الشبكة اليمنية، في تقرير حمل اسم “العبدية.. بين القتل والحصار” وأوردته وكالة الأنباء اليمنية، قبل أسبوع، أن أكثر من 35 ألف نسمة، بمديرية العبدية يعانون من حصار خانق تفرضه مليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني من فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.

 

وبحسب التقرير، فقد شنت مليشيا الحوثي اعتقالات واسعة لكل من ينتمي إلى مديرية العبدية حيث سجل الفريق أكثر من 980 حالة اعتقال وإخفاء قسري منذ مطلع عام 2017، وحتى أكتوبر الجاري لازال أغلبهم في سجون المليشيا.

 

وأشار التقرير إلى أن المديرية، باتت تعاني عجزا ونقصا كبيرا في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار المليشيا الخانق عليها.

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