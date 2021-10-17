الحصيني: المملكة تشهد أول موجة برد خفيفة لهذا العام غدا

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن يشهد يوم غد الإثنين أول موجة برد خفيفة لهذا العام في المملكة.
وتوقع الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية، بمناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، حيث ستقترب درجات الحرارة الصغرى من 13مئوية.
وأضاف أنه بالنسبة لمناطق الرياض والقصيم فيتوقع بدءًا من الأربعاء المقبل أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجز الـ20 مئوية، أما في منطقة المدينة والشرقية فستقترب درجات الحرارة من 20 درجة مئوية.
الحمد لله
أول موجة برد خفيفةللعام 1443هـ 2021م
متوقع انخفاض في الحرارة من"4 ل7"°C
البداية من الأثنين 1443/3/12هـ على الشماليةوتبوك وحائل والجوف متوقع ان تقترب الحرارةالصغرى من"١3"درجة
الأربعاء 3/14هـ القصيم والرياض متوقع ان تكسر الحرارة الصغرى"٢٠"°C
المدينة والشرقية تفترب من"20" pic.twitter.com/JpGUasWtvB
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 17, 2021
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