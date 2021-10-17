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الحصيني: المملكة تشهد أول موجة برد خفيفة لهذا العام غدا

الحصيني: المملكة تشهد أول موجة برد خفيفة لهذا العام غدا
http://almnatiq.net/?p=1048692
محررو المناطق

قال  الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن يشهد يوم غد الإثنين أول موجة برد خفيفة لهذا العام في المملكة.

وتوقع الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية، بمناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، حيث ستقترب درجات الحرارة الصغرى من 13مئوية.

وأضاف أنه بالنسبة لمناطق الرياض والقصيم فيتوقع بدءًا من الأربعاء المقبل أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجز الـ20 مئوية، أما في منطقة المدينة والشرقية فستقترب درجات الحرارة من 20 درجة مئوية.

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