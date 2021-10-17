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دراسة حديثة تكشف عن دواء يقلل خطر الوفاة بكورونا

دراسة حديثة تكشف عن دواء يقلل خطر الوفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1048701
المناطق - وكالات:

أفادت دراسة حديثة أجريت في السويد أن ملايين الأشخاص الذين يتعاطون عقار “ستاتن” الذي يوصف لخفض الكولسترول الضار ليس محتملاً أن يموتوا بمرض كوفيد 19.

 

وبحسب الدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا فإن دواء الكولسترول يمكن أن يقوم أيضاً بخفض التهابات الأوعية الدموية.

 

وقال المشرف على فريق الدراسة الدكتور فيكتور ألكويست إن الدراسة جاءت بعد مراقبة 963876 شخصاً من سكان العاصمة السويدية ستوكهولم ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، على الفترة من مارس إلى نوفمبر 2020.

 

وعلى رغم أن الدراسة نشرت أمس في مجلة علمية مرموقة؛ إلا أن خبراء وأطباء طالبوا بالحذر في التعامل مع ما توصلت إليه من نتائج، لأنهم يرون أنها لم تثبت بشكل قاطع أن عقار «ستاتن» يمكن أن يخفض احتمالات وفاة المصاب بكوفيد 19.

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