“السليمان” يوضح حالة يجب فيها إبلاغ الشخص بأن المال المعطى له زكاة

محررو المناطق:

أجاب الدكتور عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على سؤال بشأن حكم إعطاء الزكاة للأخ المحتاج دون إبلاغه بأنها من الزكاة لتجنب الحرج والرفض، وذلك خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على “تويتر”.

وقال “السليمان”، خلال المقطع، إنّه يجوز إعطاء الزكاة دون الإبلاغ بأنها زكاة سواء للأخ أو لغيره، إلا في حالة واحدة فقط؛ إذا كنت غير متأكّد أنه مستحق للزكاة. وأضاف: “يجب أن تخبر الشخص الذي تريد أن تعطيه الزكاة، إذا كانت شاكًا في وضعه، أو لا تعرف عن حاله بشكل واضح، فتخبره بأنّ هذه زكاة، وإذا قبلها فتحمد الله”.