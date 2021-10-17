احدث الأخبار

البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
أبرز المواد
 مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل
أبرز المواد
 تنشط فيه الإنفلونزا الموسمية.. تعرّف على أبرز خصائص موسم “الوسم”
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا
أبرز المواد
 10 أسباب تجعل الإمساك يؤدي إلى الوفاة
أبرز المواد
 استقبال حافل للمعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام (فيديو)   
أبرز المواد
 على غير العادة.. دول الخليج بقائمة أعلى درجة حرارة سجلت بالعالم
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر حتى الخامسة مساء
أبرز المواد
 “السليمان” يوضح حالة يجب فيها إبلاغ الشخص بأن المال المعطى له زكاة
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف عن دواء يقلل خطر الوفاة بكورونا
أبرز المواد
 الحصيني: المملكة تشهد أول موجة برد خفيفة لهذا العام غدا
أبرز المواد
 موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة.. مواجهة تحديد الصدارة
أبرز المواد
البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

أبرز المواد
مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل

مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل

أبرز المواد
تنشط فيه الإنفلونزا الموسمية.. تعرّف على أبرز خصائص موسم “الوسم”

تنشط فيه الإنفلونزا الموسمية.. تعرّف على أبرز خصائص موسم “الوسم”

أبرز المواد
وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا

وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا

أبرز المواد

البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
http://almnatiq.net/?p=1048737
المناطق - وكالات:

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، خلال بيانات جديدة نشرتها أن الأشخاص البالغين غير الملقحين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بالمرض 11 مرة،  مقارنة بالبالغين الملقحين بالكامل في الولايات المتحدة طوال شهر أغسطس.

 

وكان البالغون غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بـ6 مرات على مدار الشهر، وفي الأسبوع الأخير من أغسطس كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب المرض بنحو 19 مرة مقارنة بالبالغين الملقحين بالكامل.

 

وبدأت بعض الولايات والسلطات القضائية المحلية مؤخرًا في نشر بيانات حول عدد حالات كوفيد-19 ومعدلات الوفاة والاستشفاء حسب حالة التطعيم على لوحات المعلومات الخاصة بها.

 

وتعمل مراكز مكافحة الأمراض مع الإدارات الصحية لربط بيانات مراقبة الحالة بأنظمة معلومات التطعيم لتحليلها الخاص.

روابط ذات صلة

وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا

وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا
دراسة حديثة تكشف عن دواء يقلل خطر الوفاة بكورونا

دراسة حديثة تكشف عن دواء يقلل خطر الوفاة بكورونا
مخاطر كبيرة.. الصحة العالمية تحذر من إصابة هذه الفئة بفيروس كورونا

مخاطر كبيرة.. الصحة العالمية تحذر من إصابة هذه الفئة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*