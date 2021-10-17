البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

المناطق - وكالات:

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، خلال بيانات جديدة نشرتها أن الأشخاص البالغين غير الملقحين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بالمرض 11 مرة، مقارنة بالبالغين الملقحين بالكامل في الولايات المتحدة طوال شهر أغسطس.

وكان البالغون غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بـ6 مرات على مدار الشهر، وفي الأسبوع الأخير من أغسطس كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب المرض بنحو 19 مرة مقارنة بالبالغين الملقحين بالكامل.

وبدأت بعض الولايات والسلطات القضائية المحلية مؤخرًا في نشر بيانات حول عدد حالات كوفيد-19 ومعدلات الوفاة والاستشفاء حسب حالة التطعيم على لوحات المعلومات الخاصة بها.

وتعمل مراكز مكافحة الأمراض مع الإدارات الصحية لربط بيانات مراقبة الحالة بأنظمة معلومات التطعيم لتحليلها الخاص.