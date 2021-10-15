متحدث”الحج والعمرة” يكشف سر قرار تخفيف القيود الاحترازية (فيديو)

كشف متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام بن سعيد، أن قرار تخفيف القيود الاحترازية، جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.
وقال متحدث الحج والعمرة، في تصريحات متلفزة، إن مظاهر الحياة الطبيعية عادت من جديد في الحرم المكي، مشيرا إلى أنه ما زال إصدار التصاريح على تطبيق اعتمرنا وتوكلنا شرط أساسي لدخول الحرمين الشريفين.
وأكد متحدث الحج والعمرة، على استمرار ارتداء الكمامات أثناء التواجد هناك.
فيديو | متحدث #الحج_والعمرة لـ #برنامج_اليوم: قرار تخفيف القيود الاحترازية نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية pic.twitter.com/tednULSZMo
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 17, 2021
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