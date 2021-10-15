احدث الأخبار

وجه له 17 طعنة.. معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس
أبرز المواد
 متحدث”الحج والعمرة” يكشف سر قرار تخفيف القيود الاحترازية (فيديو)
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده
محليات
 عطل كهربائي يتسبب في إلغاء رحلات قطار الحرمين لمدة 48 ساعة
أبرز المواد
 إجراء 3500 فحص كورونا في المختبر الإقليمي بصحة حائل
منطقة حائل
 البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
أبرز المواد
 مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل
أبرز المواد
 تنشط فيه الإنفلونزا الموسمية.. تعرّف على أبرز خصائص موسم “الوسم”
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا
أبرز المواد
 10 أسباب تجعل الإمساك يؤدي إلى الوفاة
أبرز المواد
 استقبال حافل للمعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام (فيديو)   
أبرز المواد
 على غير العادة.. دول الخليج بقائمة أعلى درجة حرارة سجلت بالعالم
أبرز المواد
وجه له 17 طعنة.. معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس

وجه له 17 طعنة.. معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس

أبرز المواد
متحدث”الحج والعمرة” يكشف سر قرار تخفيف القيود الاحترازية (فيديو)

متحدث”الحج والعمرة” يكشف سر قرار تخفيف القيود الاحترازية (فيديو)

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

محليات
عطل كهربائي يتسبب في إلغاء رحلات قطار الحرمين لمدة 48 ساعة

عطل كهربائي يتسبب في إلغاء رحلات قطار الحرمين لمدة 48 ساعة

أبرز المواد

وجه له 17 طعنة.. معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس

وجه له 17 طعنة.. معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس
http://almnatiq.net/?p=1048751
المناطق - وكالات:

كشفت مصادر عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم هو علي حربي علي ويبلغ من العمر (25 عاما).

وبحسب المعلومات الجديدة فإن علي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول صومالية، ولم يكن معروفا قبل الجريمة لدى الأجهزة الأمنية البريطانية.

ولا يزال التحقيق في الجريمة في مراحلة الأولية، فقد تظهر تفاصيل لاحقة بشأن منفذ الهجوم وخلفياته.

والشاب البريطاني هو نجل مستشار الاتصالات اللسابق لرئيس الوزراء الصومالي.

وكشفت  صحيفة “ديلي ميل” البريطانية  أن علي حربي خطط لجريمة قتل النائب قبل أسبوع من وقوعها.

وأضافت أن علي حجز موعدا في مكتب النائب قبل أن يطعنه 17 مرة.

وكان ديفيد أميس، النائب عن حزب المحافظين الحاكم، تعرض للطعن في كنيسة بلفيزر المعمدانية بمقاطعة إسيكس، أثناء لقاء مع ناخبين في دائرته، الجمعة.

ووصفت الشرطة البريطانية عملية طعن النائب البريطاني ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية ديفيد أميس حتى الموت بأنه “عمل إرهابي”.

 

روابط ذات صلة

مقتل نائب بريطاني بارز جراء تعرضه للطعن

مقتل نائب بريطاني بارز جراء تعرضه للطعن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*