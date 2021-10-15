وجه له 17 طعنة.. معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس

المناطق - وكالات:

كشفت مصادر عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم هو علي حربي علي ويبلغ من العمر (25 عاما).

وبحسب المعلومات الجديدة فإن علي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول صومالية، ولم يكن معروفا قبل الجريمة لدى الأجهزة الأمنية البريطانية.

ولا يزال التحقيق في الجريمة في مراحلة الأولية، فقد تظهر تفاصيل لاحقة بشأن منفذ الهجوم وخلفياته.

والشاب البريطاني هو نجل مستشار الاتصالات اللسابق لرئيس الوزراء الصومالي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن علي حربي خطط لجريمة قتل النائب قبل أسبوع من وقوعها.

وأضافت أن علي حجز موعدا في مكتب النائب قبل أن يطعنه 17 مرة.

وكان ديفيد أميس، النائب عن حزب المحافظين الحاكم، تعرض للطعن في كنيسة بلفيزر المعمدانية بمقاطعة إسيكس، أثناء لقاء مع ناخبين في دائرته، الجمعة.

ووصفت الشرطة البريطانية عملية طعن النائب البريطاني ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية ديفيد أميس حتى الموت بأنه “عمل إرهابي”.