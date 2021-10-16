احدث الأخبار

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده
محليات
 عطل كهربائي يتسبب في إلغاء رحلات قطار الحرمين لمدة 48 ساعة
أبرز المواد
 إجراء 3500 فحص كورونا في المختبر الإقليمي بصحة حائل
منطقة حائل
 البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
أبرز المواد
 مصادر تكشف عن قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن مخالفات نظام العمل
أبرز المواد
 تنشط فيه الإنفلونزا الموسمية.. تعرّف على أبرز خصائص موسم “الوسم”
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يكشف عن 3 مكاسب من جائحة كورونا
أبرز المواد
 10 أسباب تجعل الإمساك يؤدي إلى الوفاة
أبرز المواد
 استقبال حافل للمعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام (فيديو)   
أبرز المواد
 على غير العادة.. دول الخليج بقائمة أعلى درجة حرارة سجلت بالعالم
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر حتى الخامسة مساء
أبرز المواد
 “السليمان” يوضح حالة يجب فيها إبلاغ الشخص بأن المال المعطى له زكاة
أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

محليات
عطل كهربائي يتسبب في إلغاء رحلات قطار الحرمين لمدة 48 ساعة

عطل كهربائي يتسبب في إلغاء رحلات قطار الحرمين لمدة 48 ساعة

أبرز المواد
إجراء 3500 فحص كورونا في المختبر الإقليمي بصحة حائل

إجراء 3500 فحص كورونا في المختبر الإقليمي بصحة حائل

منطقة حائل
البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

أبرز المواد

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1048757
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة  لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بهذه المناسبة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة
أمير تبوك يشكر القيادة بعد إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

أمير تبوك يشكر القيادة بعد إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
الفالح: “استراتيجية الاستثمار” تعكس حرص ولي العهد على تمكين القطاع الخاص

الفالح: “استراتيجية الاستثمار” تعكس حرص ولي العهد على تمكين القطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*