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تنفيذ 18 ألف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة

تنفيذ 18 ألف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة

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تنفيذ 18 ألف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة

تنفيذ 18 ألف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة
http://almnatiq.net/?p=1048766
المناطق - واس:

نفّذت صحة القنفذة 18354 زيارة للمرضى في منازلهم عبر برنامج الرعاية المنزلية، وذلك منذ بداية عام 2020م وحتى نهاية شهر أغسطس 2021م , حيث استفاد منها 439 مريضاً من المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة القنفذة أنه تم تنفيذ 3410 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, وتشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية فقط بل يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

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