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أمانة جدة ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

أمانة جدة ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

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أمانة جدة ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية

أمانة جدة ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية
http://almnatiq.net/?p=1048778
المناطق - الرياض:

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق تحسين المشهد الحضري في الطرق وداخل الأحياء.

وأسفرت الجولات عن ضبط شقتين في أحد العمائر القديمة بالنطاق استخدمتا لتزوير ماركات ملابس وأحذية “شهيرة” حيث جرى مصادرة 15.000 لاصق  بالإضافة للمعدات والأدوات المستخدمة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء “البغدادية” تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام “الملصقات” بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع مشيراً  إلى أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يمارس فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة مضيفاً أنه جرى مصادرة 200 قطعة من الملابس وأدوات تستخدم لعمليات التزوير.

وأكد الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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