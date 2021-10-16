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“التعاون الإسلامي” تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تهديدات ميليشيات الحوثي

“التعاون الإسلامي” تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تهديدات ميليشيات الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1048780
المناطق - واس:

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات, بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، بطائرتين مسيرتين “مفخختين”، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرها قبل الوصول إلى هدفيهما.

 

ودعا الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

 

وشدد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا “جرائم حرب”.

 

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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