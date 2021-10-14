في مقدمتهم الحديد والأسمنت.. انخفاض أسعار 17 سلعة إنشائية

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض أسعار 17 سلعة إنشائية بشكل جماعي خلال سبتمبر الماضي على أساس شهري.

وتصدر إنخفاض الأسعار، الحديد والإسمنت والخشب مقابل ارتفاع أسعار 20 سلعة ارتفاعًا هامشيًا تراوح بين 0.07% و 2.94% فقط خلال فترة المقارنة بقيادة الرمل والكيابل الكهربائية.

وجاءت تراجعات أسعار مواد البناء الشهرية مقابل ارتفاع سعري سجلته الشهر الماضي وتصدر التراجعات الحديد بكافة أنواعه بواقع 3.06 % لحديد تسليح 8مم وطني و2.77 % لحديد تسليح 10مم وطني ونحو 1.59 % لحديد تسليح 14مم وطني كما تراجعت أسعار حديد تسليح 12مم وطني و حديد تسليح 16 مم وطني 1 طن بنسبة 1.55 % و1.56 % على التوالي، وفق تحليل “الوطن”.

وتعكس البيانات المتعلقة بأسعار مواد البناء الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء خلال شهر أغسطس زيادات كبيرة في عام 2021.

وإلى جانب الارتفاع في أسعار الأسمنت، ارتفعت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 2 % منذ بداية العام حتى تاريخه، والحديد بنسبة 3 %، والكابلات بنسبة 24 %، والأخشاب بنسبة 8 %.

وتُمثل هذه الزيادات تحديات لميزانيات المقاولين، وتتطلب إعادة تقييم العملاء للتكلفة، مما يزيد من تأخير تنفيذ المشاريع. وتمثل الزيادة في مخزونات الإسمنت والكلنكر الإسمنتي أيضًا نقطة بيانات مهمة. حيث انخفضت أسعار الإسمنت تدريجيًا على خلفية تزايد مستويات المخزون بسبب التباطؤ في تنفيذ المشاريع.

أسعار السلع الإنشائية خلال أغسطس وسبتمبر

السلعة = أغسطس= سبتمبر= التغير

أسمنت أسود وطني50كجم= 14.84=14.74= -0.67%

أسمنت ابيض وطني 50كجم=38.96=38.89= -0.18%

جبس وطني 40 كجم=15.33=15.34= 0.07%

رمل ناعم ابيض 1 م³ =57.1=57.47= 0.65%

مخلوط ( رمل و بحص) 1م³=43.24=43.66= 0.97%

رمل أحمر 1 م³ = 26.2=26.23= 0.11%

بلوك أسود مقاس 15 سم 1000حبة= 1743.71= 1752.99= 0.53%

بلوك أسود مقاس 20 سم 1000 حبة=1823.92=1832.79= 0.49%

خرسانة مقاوم 350 ك 1 م³ =223.06=222.82= -0.11%

خرسانة مقاوم 250 ك 1 م³ = 200.41= 200.02= -0.19%

خرسانة عادي 350 ك 1 م³ = 213.77 = 213.37= -0.19%

خرسانة عادي 250 ك 1 م³ = 191.55= 191.2= -0.18%

بلاط كسر رخام بلدي 1 م³ = 22.8= 22.7= -0.44%

حديد تسليح 6مم وطني 1 طن= 4222.62=4309.4= 2.06%

حديد تسليح 8مم وطني 1 طن=3701.3= 3588.2= -3.06%

حديد تسليح 10 مم وطني 1 طن= 3716.16=3613.08= -2.77%

حديد تسليح 12 مم وطني 1 طن= 3515.64=3461.16=- 1.55%

حديد تسليح 14 مم وطني 1طن=3512.2=3456.42= -1.59%

حديد تسليح 16 مم وطني 1 طن= 3511.87=3457.04= -1.56%

حديد تسليح 18 مم وطني 1 طن= 3510.15=3455.24= -1.56%

كيابل ربط الحديد صيني 10 كجم=62.17=62.55= 0.61%

أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني 1 م= 1.1=1.1= 0

أسلاك كهربائية 4مم وطني 1 م= 1.6= 1.62= 1.25%

أسلاك كهربائية 6مم وطني 1 م= 2.41= 2.47= 2.49%

كيابل كهربائية 10 مم وطني 1 م= 19.06=19.21=0.79%

كيابل كهربائية 25 مم وطني 1م=41.89=42.03=0.33%

كيابل كهربائية 35 مم وطني 1 م= 55.11=55.34=0.42%

كيابل كهربائية 50 مم وطني 1 م=76.08=76.34= 0.34%

كيابل كهربائية 70 مم وطني 1 م=111.83=112.09= 0.23%

كيابل كهربائية 95 مم وطني 1 م= 151.12=153.08= 1.3%

كيابل كهربائية 120 مم وطني 1 م= 188.15=190.2= 1.09%

كيابل كهربائية 300 مم وطني 1 م=472.48=472.47=0

ألمنيوم (حلق جنب سعودي) 5.8 م= 77.96=80.25= 2.94%

خشب تشيلي 1 م³ = 1693.08=1684.23= -0.52%

خشب روماني 1 م³ = 1646.06=1645.18= -0.05%

خشب تيك أفريقي 1 م³ = 5335.45=5325.44= -0.19%

خشب أبلاكاش إندونيسي 1 م³ = 2811.82=2813.92= 0.07%

فحم= 9.66= 9.75= 0.93%