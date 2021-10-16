أمين الباحة يطلق خطة ما بعد التسعين يومًا لاستكمال إزالة التشوهات البصرية

محررو المناطق

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ميدانياً على أعمال إزالة التشوهات البصرية في نطاق بلدية محافظة بني حسن.

وأطلق أمين منطقة الباحة خطة ما بعد التسعين يوم المستمرة لاستكمال المعالجات والتحسينات المطلوبة، كما حث رئيس البلدية على مضاعفة الجهود، لاستكمال الحملة وتحقيق أهدافها.

يأتي ذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية في 90 يوماً التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.