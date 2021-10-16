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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1048803
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8,879 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 402 مخالفة، وإغلاق 19 منشأة من المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

 

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

 

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3138 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

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