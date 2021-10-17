“إيلون ماسك” يتصدر قائمة أثرياء العالم برقم خيالي

المناطق - وكالات:

تصدر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، قائمة الأثرياء حول العالم، بصافي ثروة يبلغ 236 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأضاف إيلون ماسك، أكثر من 6 مليارات دولار إلى ثروته يوم الجمعة الماضي، لتعادل ثروة المليارديرين بيل غيتس، ووارن بافيت مجتمعين، واللذين كان يوماً ما على قمة قائمة أثرياء العالم.

فيما تجاوز ماسك، مؤخراً، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس لأول مرة ليصبح أغنى رجل في العالم في يناير بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار، حينها، حيث ظل بيزوس محتفظاً بلقبه كأغنى شخص في العالم منذ عام 2017.

وأضاف ماسك أكثر من 66 مليار دولار إلى ثروته هذا العام بفضل الأداء القوي لسهم تسلا بالإضافة إلى جولة تمويل أخيرة في سبيس إكس، والتي قيمت الشركة بمبلغ 100 مليار دولار، حيث أضاف هذا التقييم 11 مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك بشكل منفرد.