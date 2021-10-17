احدث الأخبار

بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس
أبرز المواد
 واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدمي آيفون
أبرز المواد
 فقدان 20 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس
أبرز المواد
 قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)
أبرز المواد
 صورة بألف كلمة.. “ملصقات التباعد” خارج الحرم المكي
أبرز المواد
 “إيلون ماسك” يتصدر قائمة أثرياء العالم برقم خيالي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8800 جولة رقابية خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 أمين الباحة يطلق خطة ما بعد التسعين يومًا لاستكمال إزالة التشوهات البصرية
منطقة الباحة
 في مقدمتهم الحديد والأسمنت.. انخفاض أسعار 17 سلعة إنشائية
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تهديدات ميليشيات الحوثي
أبرز المواد
 مشاهد مُبهجة غابت أكثر من 600 يوم.. صلاة بلا تباعد بالحرمين (فيديو وصور)
أبرز المواد
 أمانة جدة ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية بالبغدادية
منطقة مكة المكرمة
بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس

بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس

أبرز المواد
واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

أبرز المواد
فقدان 20 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

فقدان 20 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أبرز المواد
قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)

قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)

أبرز المواد

“إيلون ماسك” يتصدر قائمة أثرياء العالم برقم خيالي

“إيلون ماسك” يتصدر قائمة أثرياء العالم برقم خيالي
http://almnatiq.net/?p=1048809
المناطق - وكالات:

تصدر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، قائمة الأثرياء حول العالم، بصافي ثروة يبلغ 236 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأضاف إيلون ماسك، أكثر من 6 مليارات دولار إلى ثروته يوم الجمعة الماضي، لتعادل ثروة المليارديرين بيل غيتس، ووارن بافيت مجتمعين، واللذين كان يوماً ما على قمة قائمة أثرياء العالم.

فيما تجاوز ماسك، مؤخراً، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس لأول مرة ليصبح أغنى رجل في العالم في يناير بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار، حينها، حيث ظل بيزوس محتفظاً بلقبه كأغنى شخص في العالم منذ عام 2017.

وأضاف ماسك أكثر من 66 مليار دولار إلى ثروته هذا العام بفضل الأداء القوي لسهم تسلا بالإضافة إلى جولة تمويل أخيرة في سبيس إكس، والتي قيمت الشركة بمبلغ 100 مليار دولار، حيث أضاف هذا التقييم 11 مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك بشكل منفرد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*