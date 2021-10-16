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قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)

قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)

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قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)

قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048810
محررو المناطق

تسببت سيدة بالرياض بمشاركة زوجها الذي يتعاطى المواد المخدرة في وفاة نجلها حتى انتهى بها الأمر إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 17 عاماً.

ووفقا لرواية السيدة التي تدعى “لانا” فقد تزوجت ثلاث مرات؛ حيث أنجبت من زوجها الأول طفلاً وطفلة، قبل أن تحدث مشاكل بينه وبين أهلها وينتهي الأمر بالطلاق.

وأشارت السيدة خلال لقاءها في برنامج “مفترق طرق”  إلى أن الزواج الثاني كان جيداً وأنجبت من زوجها 3 أطفال لكنه توفي بعد ذلك، واضطرت للقبول بزوج ثالث في ظل وضعها غير الجيد في منزل أسرتها.

وتابعت أن الزوج الثالث تعهد بتربية أبنائها معها والاعتناء بهم، لكنها اكتشفت بعد الزواج منه أنه يتعاطى المواد المخدرة، كما واصل الاعتداء عليها بالضرب وحرقها أكثر من مرة وحبسها داخل شقة الزوجية.

ولفتت إلى أنها هربت منه وأخذت شقة سكنية بعيدة عنه مع أولادها، حيث ظلت 7 شهور لا يعرف عنها شيئاً حتى استطاع الوصول إليها من خلال مراقبة شقيقها، ثم كسر باب شقتها واعتدى عليها بحديدة.

واستطرت أنه تم استدعاء الشرطة بعد نقلها إلى المستشفى من قبل أسرتها، لكنه عرض عليها العودة إلى منزله أكثر من مرة وتعهد بعدم الاعتداء عليها، إلا أن المعاملة تغيرت مجدداً وأخذ لها شقة ثانية وعادت معاملته السيئة في ضربها.

وأوضحت السيدة أن أحد أبنائها كان يواصل الدفاع عنها لكن زوجها اعتدى عليه وظل طبيعياً طيلة الليل لكنها اكتشفت في صباح اليوم التالي بأنه لا يستيقظ من نومه وتوفى، لتنقله إلى المستشفى الذي أبلغ الشرطة بالواقعة.

 

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