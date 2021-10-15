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واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

واتساب يقدم ميزة جديدة لمستخدمي آيفون
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-05-30 19:38:21Z | |
http://almnatiq.net/?p=1048814
المناطق - وكالات:

يوفر الإصدار التجريبي الجديد من واتساب على هواتف آيفون، والذي يحمل الرقم 2.21.210.15، القدرة على إدارة إشعارات ردود الفعل بإعدادات جديدة لتعطيلها أو تغيير نغمتهم.

وبحسب تقرير تقني يمكن عبر ميزة ردود الفعل الجديدة تنبيه مستخدمي تطبيق الدردشة أو لا، بالطريقة نفسها التي يتم بها إرسال تنبيهات الرسائل والمجموعات على الخدمة.

وعلى الرغم من أن واتساب مازال يعمل على هذه الميزة، لا تزال ردود الفعل غير متاحة لمختبري النسخة التجريبية العامة لتجربتها.

وتحصل الرسائل على عدد لا نهائي من رودو الفعل، ولكن هذه المرة أوضح أن عداد الميزة سيتوقف عدها عند الوصول إلى 999 فقط، وبعد ذلك ، ستظهر علامة “+”، فيما تضيف واتساب ميزة أخرى إلى الخاصية الجديدة، وهي تتيح للمستخدم رؤية من تفاعل مع رسالته، لذا إذا حصل على رد فعل لرسالته داخل الدردشة الجماعية، سيري جميع المشاركين من من تفاعل مع الرموز التعبيرية على غرار فيسبوك ماسنجر.

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