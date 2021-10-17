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صورة بألف كلمة.. “ملصقات التباعد” خارج الحرم المكي

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صورة بألف كلمة.. “ملصقات التباعد” خارج الحرم المكي

صورة بألف كلمة.. “ملصقات التباعد” خارج الحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=1048816
محررو المناطق

نشر المصور صالح الصقعبي، صورة التقطها من داخل الحرم المكي لملصقات التباعد الجسدي بعد إزالتها من ساحات الحرم ووضعها في أحد الأكياس.

وعلق “الصقعبي” على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد، قائلاً: “قصة انتهت”، في إشارة منه لإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وكان وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، قد أوضح أن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أزالت الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

 

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