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بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس

بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس

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بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس

بسبب “التالك المُسرطِّن”.. “جونسون آند جونسون” تلجأ لمحكمة الإفلاس
http://almnatiq.net/?p=1048817
المناطق - وكالات:

تواجه شركة  “جونسون آند جونسون” عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تربط المنتجات التجميلية المُصنّعة من التالك بأمراض السرطان.

وقالت الشركة إنها ستنشئ صندوقاً ائتمانياً قيمته 2 مليار دولار لدفع مبالغ ديون شركتها التابعة والتي ستقوم محكمة الإفلاس بتحديدها، على أن تقوم كذلك بتحويل حقوق الامتياز البالغة 350 مليون دولار إلى الوحدة.

ولجأت شركة “جونسون آند جونسون” إلى محكمة الإفلاس بهدف تسوية الالتزامات القانونية المرتبطة بمنتجاتها المصنوعة من “التالك”، عبر وضع الشركة الجديدة التابعة لها، والتي تترتب عليها تلك المطالبات، تحت حماية الفصل 11 الخاص بالإفلاس.

وأعلنت الوحدة الجديدة، “ال تي ال مانجمنت” (LTL Management)، عن إفلاسها في ولاية كارولينا الشمالية أمس، وأدرجت نحو 10 مليارات دولار من الأصول ونحو 10 مليارات دولار من الالتزامات في وثائق المحكمة، ولم تتقدم شركة “جونسون آند جونسون” نفسها بطلب للإفلاس.

وقال مايكل أولمان، نائب الرئيس التنفيذي لدى “جونسون آند جونسون”، في بيان: “إننا نتخذ هذه الإجراءات لطمأنة جميع الأطراف المعنية بقضايا المنتجات التجميلية المصنوعة من التالك. بينما نواصل الوقوف بثبات وراء سلامة منتجاتنا التجميلية المصنوعة من التالك، نعتقد أن حل هذه المسألة بأسرع ما يُمكن وبكفاءة سوف يصب في مصلحة الشركة وجميع أصحاب المصلحة.”.

وتتيح محكمة الإفلاس الأمريكية للشركات التي تواجه مطالبات قانونية كبيرة عقد مناقشات التسوية مع المطالبين عبر منتدي مركزي، وعادة ما يُوقف رفع دعوى الإفلاس جميع الدعاوى القضائية المُعلّقة ضد الشركة.

 

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