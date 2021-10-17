فارس مصري يخطف قلب ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس

المناطق - وكالات:

خطفت قصة حب الفارس المصري نايل نصار والشقراء جينيفر بيل جيتس ابنة الملياردير الأمريكى كل محبي وعشاق ومتابعى الرياضة بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة.

وأصبحت قصة حب الفارس المصرى نايل نصار وجينيفر بيل جيتس، حديث الصباح والمساء بعد تكليلها بالزفاف مؤخرا.

وفى 2013 بدأت قصة الحب بين نايل وجينيفر، بعد فوزه بجائزة المليون دولار والمركز الأول ببطولة “ويلينجتون”، ويشترك الفارس وابنه بيل جيتس في هوايات مشتركة، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية.

وفي 2020 تُوجت الصداقة بطلب الزواج على غرار الأفلام الرومانسية، وهو يقدم لها خاتم الارتباط الأبدي من الألماس.

وقبل زواجهما بأشهر صُدم العالم بنبأ انفصال بيل جيتس وزوجته ميليندا، بعد زواج دام 27 عاما، وحينها وصفت “جينيفر” الطلاق بـ”فترة زمنية صعبة للأسرة”.