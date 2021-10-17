طيران التحالف يُدمر مواقع وأسلحة ثقيلة لميليشيات الحوثي في مأرب

المناطق - وكالات:

استهدفت طائرات التحالف مواقع لميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات.

ودمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة في منطقة العقبة للميليشيات الإنقلابية التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الجبهات طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الأممية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

وأفادت مصادر ميدانية اليوم الأحد، بأن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين في مديرية العبدية في مأرب.

وأضافت المصادر أن الميليشيا تعتقل جرحى وأطفالاً، كما قامت بتفجير المنازل. إلى ذلك، أشارت المصادر إلى اشتداد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.