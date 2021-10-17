لها 6 فوائد.. اقتصادي يقترح تحديد ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص لمدة 40 ساعة أسبوعيًا

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قدم الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقاً، فهد بن جمعة، مقترحاً بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وأوضح عضو الشورى السابق فهد بن جمعة، عبر حسابه على “تويتر”، فوائد تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بين 35- 40 ساعة، ومنها: تقليص معدل البطالة بتوظيف المزيد، ورفع إنتاجية العامل، ويحفز السعوديين على العمل واستمرارهم.

وأضاف سيتمتع العامل براحة أسبوعية ويزيد الإنفاق الاستهلاكي، كما قدم مقترحاً بصرف الأجر أسبوعياً كمحفز آخر.

وفي سياق مختلف، أكد “بن جمعة”، أنه من أجل تعظيم دخل المؤسسة العامة للتأمينات وتحقيق المساوا ينبغي عمل التالي:

-فرض اشتراك على جميع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص مساوياً لنسبة اشتراك السعوديين.

-تكون الاستحقاقات دفعة واحدة كما كان في الثمانينات وبدون معاش تقاعد.