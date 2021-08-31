مصادر تكشف: قريبا تعديلات على كود البناء.. وتخفيض المخالفات السكنية إلى 11 فقط

محررو المناطق:

كشفت مصادر، أن اللجنة الوطنية في كود البناء السعودي رفعت توصياتها بتعديلات على بعض الغرامات والمخالفات التي تضمنها الكود على المكاتب الهندسية وتخفيضها من 41 مخالفة إلى 11 مخالفة لكود البناء السكني.

وكان عدد من المواطنين، قد أكدوا أنهم باتوا عاجزين عن الحصول على رخصة البناء بسبب التعديلات والتنظيمات الجديدة والتي صاحبها عزوف المكاتب الهندسية عن تنفيذ مخططات هندسية وإصدار الرخص بحجة أن الأنظمة غير واضحة وأن كود البناء أيضا غير واضح ولا يستطيعون تنفيذ أي مخطط وإصدار أي رخصة.

وأضاف المصدر، أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والمقترحات والعديد من الملاحظات بشان الغرامات التي تظمنها الكود السعودي للبناء، وتم العمل على مراجعتها ومراجعة اللائحة كافة بالتفصيل ومن ثم اتخذ بشهانها عدة اقتراحات وتعديلات منها تخفيض المخالفات بكود البناء السكني لتصبح 11 مخالفة بدلا من 41 مخالفة.

وبحسب المصادر، يتوقع أن تصدر التعديلات على اللائحة خلال الأيام القريبة جدا بهدف تنشيط وإعادة الحركة العمرانية التي توقفت بشكل شبه كامل، إذ أن عدد الرخص الانشائية التي صدرت في كافة مناطق المملكة بعد سريان تطبيق نظام الكود الجديد واشتراطات نظام منصة بلدي لم تتجاوز 900 رخصة انشائية بجميع مناطق المملكة.