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أمير القصيم يثمّن جهود رئيس وأعضاء مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة

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أمير القصيم يثمّن جهود رئيس وأعضاء مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة

أمير القصيم يثمّن جهود رئيس وأعضاء مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1048859
المناطق - القصيم:

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جهود رئيس وأعضاء مركز القيادة والتحكّم، تقديرا لدورهم في التصدي لجائحة كورونا، والحد من إنتشار الوباء والمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

جاء ذلك بعد إطلاع سمو أمير القصيم بعد اطلاعه على إشادة معالي وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة، بحسب ماعرضه كتاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم رئيس مركز القيادة والتحكم أيمن الرقيبة، على ما حققه مركز القيادة والتحكم بمنطقة القصيم من جهود متميزة في التصدي لجائحة كورونا ومساهمتهم الفعالة في التعامل مع الجائحة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم .

وأكد سمو أمير القصيم أن هذا التميز ليس بمستغرب على أبطال الصحة بالمنطقة، الذين كان لهم دورا كبيرا في مواجهة الجائحة ، مشيرا إلى أن عملهم كان متميزا ومهنيا وأثبتوا للعالم أجمع بأننا نحن الأميز ونحن الأجدر ونحن من نقوم بالبحوث والدراسات ونعالج المرضى ونرعاهم وبجهود تضاهي الخدمات الصحية بالدول المتقدمة، مبدياً تقديره لدور الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة، في إتخاذ التدابير الوقائية منذ بداية الجائحة مما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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