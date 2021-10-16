الصحة: أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا

محررو المناطق:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا حتى الآن في الممكلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده الآن وزارة الصحة، بالتزامن مع بدء قرار تخفيف الاحترازات الصحية في الممكلة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة المواطنين لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للمساهمة في الوقاية من المتحورات. وطالبت الصحة بضرورة المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وبحسب الصحة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة نحو 44.5 مليون جرعة. وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والتعجيل بها باعتبارها السبيل الوحيد لرفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، خاصة بعد أن صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

يشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19” المعتمدة في المملكة، لحاملي هوية “زائر”.