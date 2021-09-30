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تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع “تنمية الموارد البشرية”

تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع “تنمية الموارد البشرية”

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تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع “تنمية الموارد البشرية”

تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع “تنمية الموارد البشرية”
http://almnatiq.net/?p=1048946
المناطق - الرياض:

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مذكرة تفاهم وشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بمنطقة تبوك لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء توجهات الدولة لتحقيق التوافق بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وركزت المذكرة التي وقعها المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير ومدير فرع صندوق تنمية  الموارد البشرية بالمنطقة محمد بن سالم الشهري  على محاور عدة أهمها تفعيل التعاون المشترك في مبادرات الإرشاد والتدريب والتأهيل والتوظيف، والتي تهدف إلي إكساب القوى العاملة الوطنية الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل، والعمل على تعزيز الثقافة الإرشاد المهني بين الطلاب والطالبات و أولياء الأمور .

ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات, التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة ما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية.

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