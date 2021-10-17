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“الداخلية”: سيتم مخالفة من لا يرتدي الكمامات بالأماكن المغلقة

“الداخلية”: سيتم مخالفة من لا يرتدي الكمامات بالأماكن المغلقة

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“الداخلية”: سيتم مخالفة من لا يرتدي الكمامات بالأماكن المغلقة

“الداخلية”: سيتم مخالفة من لا يرتدي الكمامات بالأماكن المغلقة
http://almnatiq.net/?p=1048959

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه سيتم مخالفة كل من لا يرتدي الكمامات في الأماكن المغلقة.

جاء ذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لبحث مستجدات كورونا بالمملكة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة المواطنين لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للمساهمة في الوقاية من المتحورات. وطالبت الصحة بضرورة المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

 

وبحسب الصحة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة نحو 44.5 مليون جرعة. وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والتعجيل بها باعتبارها السبيل الوحيد لرفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، خاصة بعد أن صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19” المعتمدة في المملكة، لحاملي هوية “زائر”.

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