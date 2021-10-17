“شؤون الحرمين”: رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لـ44 باباً (فيديو)

أكّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حسني حيدر، أن انحسار الجائحة في المملكة جاءت بحمد الله ثم بالتوجيهات المباركة المسددة والإجراءات الاحترازية التي وجهت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال “حيدر” خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا اليوم الأحد، : “نحمد الله -عز وجل- على ما أنعم به على بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وعلى انحسار الجائحة بفضله ورحمته ومنته وتوفيقه، ثم بالتوجيهات المباركة المسددة والإجراءات الاحترازية التي وجهت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

فيديو | متحدث رئاسة شؤون الحرمين: رفع عدد أبواب دخول المعتمرين إلى 44 بابا ويشرف 780 موظفا وموظفة للإشراف على التفويج.. وصحن الطواف سيكون مخصصا للمعتمرين فقط#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/LJLylWZyee — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021

وأضاف: “أعلنت الرئاسة العامة وبتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية من خلال خطط تم إعدادها بالتعاون والتشارك مع كافة الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية اللازمة وتكثيف الخدمات”.

وأوضح المتحدث أنه “فيما يتعلق بالعمرة، تم رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لتصل إلى أربعة وأربعين باباً، يشرف على عملية التفويج وتنظيم الحشود حوالي سبعمائة وثمانين موظف وموظفة من منسوبي الرئاسة لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها ومنع حدوث أي حالات للتكدس أو الزحام”.

وأكد المتحدث أن صحن المطاف سيكون مخصصاً للمعتمرين فقط، جميع الصلوات من السنن الرواتب وسنة الطواف وغيرها من النوافل سيخصص لها مصليات بالدور الأول، توسعة على الطائفين وحرصاً على انسيابية الحركة.

مؤتمر الصحة

وعقدت وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا حيث استعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

من جانبه، استعرض هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال المؤتمر الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وخطة استقبال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، والخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.