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الشؤون البلدية: إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قصور ومناسبات الأفراح

الشؤون البلدية: إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قصور ومناسبات الأفراح
http://almnatiq.net/?p=1048975
محررو المناطق

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف سالم السويلم، أنه سيتم إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قصور ومناسبات الأفراح.

ونوه السويلم، إلى أن المحصنين بجرعتين من لقاح “كورونا” هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة المواطنين لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للمساهمة في الوقاية من المتحورات. وطالبت الصحة بضرورة المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

 

وبحسب الصحة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة نحو 44.5 مليون جرعة. وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والتعجيل بها باعتبارها السبيل الوحيد لرفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، خاصة بعد أن صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19” المعتمدة في المملكة، لحاملي هوية “زائر”.

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