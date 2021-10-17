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“شؤون الحرمين”: عودة جميع الخدمات الموجودة قبل كورونا للمسجدين (فيديو)

“شؤون الحرمين”: عودة جميع الخدمات الموجودة قبل كورونا للمسجدين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048992

أعلن هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن عودة جميع الخدمات للحرمين الشريفين التي كانت موجودة قبل كورونا.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا اليوم الأحد: “سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمصليات بالتوسعة السعودية الثالثة بطوابقها المتعددة وساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية وكافة مرافقها”.

ولفت المتحدث إلى العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي تتطلب إصدار تصريح من تطبيق توكلنا.

مؤتمر الصحة

وعقدت وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا حيث استعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

من جانبه، استعرض هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال المؤتمر الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وخطة استقبال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، والخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.

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