“شؤون الحرمين”: عودة جميع الخدمات الموجودة قبل كورونا للمسجدين (فيديو)

أعلن هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن عودة جميع الخدمات للحرمين الشريفين التي كانت موجودة قبل كورونا.

فيديو | متحدث رئاسة شؤون الحرمين يعلن عودة جميع الخدمات للحرمين الشريفين التي كانت موجودة قبل #كورونا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mH2XwOCotv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا اليوم الأحد: “سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمصليات بالتوسعة السعودية الثالثة بطوابقها المتعددة وساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية وكافة مرافقها”.

ولفت المتحدث إلى العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي تتطلب إصدار تصريح من تطبيق توكلنا.

فيديو | متحدث رئاسة شؤون الحرمين: العمرة والصلاة في #المسجد_الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في #المسجد_النبوي وزيارة قبر النبي تتطلب إصدار تصريح من تطبيق #توكلنا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CmL4SJNjpW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021

مؤتمر الصحة

وعقدت وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا حيث استعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

من جانبه، استعرض هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال المؤتمر الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وخطة استقبال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، والخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.