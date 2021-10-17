احدث الأخبار

“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي والكمامات إلزامية بالمقاهي والمطاعم
أبرز المواد
 بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)
أبرز المواد
 5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 8 سياح بعد سقوط مركبتهم من أعلى قمة جبل فهرين بالرياض
أبرز المواد
 7 تحديثات وإجراءات صحية جديدة بالحرمين.. منها تخصيص صحن المطاف للمعتمرين
أجواء المناطق
 أمين الشرقية يشدد على جودة معالجات مظاهر التشوه البصري لرفع مستوى رضا المستفيدين
المناطق
 “شؤون الحرمين”: عودة جميع الخدمات الموجودة قبل كورونا للمسجدين (فيديو)
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لـ44 باباً (فيديو)
أبرز المواد
 قصة أغرب من الخيال.. “لانا” تزوجت 3 مرات وتسببت في قتل نجلها
أبرز المواد
 متحدث شؤون الحرمين: صحن المطاف سيكون مخصصاً للمعتمرين فقط (فيديو)
أبرز المواد
 الشؤون البلدية: إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قصور ومناسبات الأفراح
أبرز المواد
 في أول ظهور له.. وزير الصحة يشكر الربيعة: “بيض الله وجهك ماقصرت” (فيديو)
أبرز المواد
“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي والكمامات إلزامية بالمقاهي والمطاعم

“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي والكمامات إلزامية بالمقاهي والمطاعم

أبرز المواد
بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)

بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)

أبرز المواد
5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

أبرز المواد
مصرع وإصابة 8 سياح بعد سقوط مركبتهم من أعلى قمة جبل فهرين بالرياض

مصرع وإصابة 8 سياح بعد سقوط مركبتهم من أعلى قمة جبل فهرين بالرياض

أبرز المواد

“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي والكمامات إلزامية بالمقاهي والمطاعم

“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي والكمامات إلزامية بالمقاهي والمطاعم
http://almnatiq.net/?p=1049018
محررو المناطق

كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، عن إلزام الجميع بارتداء الكمامات داخل المطاعم والمقاهي.

 

وقال السويلم، إنه تم السماح بوجود خدمات إضافية مثل التزيين النسائي، مشددًا على ضرورة توافر شخص لمتابعة التزام الحضور بالاشتراطات الصحية والتزام القاعات بالإرشادات والاشتراطات.

 

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة المواطنين لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للمساهمة في الوقاية من المتحورات. وطالبت الصحة بضرورة المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

 

وبحسب الصحة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة نحو 44.5 مليون جرعة. وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والتعجيل بها باعتبارها السبيل الوحيد لرفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، خاصة بعد أن صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19” المعتمدة في المملكة، لحاملي هوية “زائر”.

روابط ذات صلة

بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)

بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)
5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات
“شؤون الحرمين”: رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لـ44 باباً (فيديو)

“شؤون الحرمين”: رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لـ44 باباً (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*