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رقم قياسي جديد لزوار جناح المملكة في معرض إكسبو 2020

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رقم قياسي جديد لزوار جناح المملكة في معرض إكسبو 2020

رقم قياسي جديد لزوار جناح المملكة في معرض إكسبو 2020
http://almnatiq.net/?p=1049024

جذب جناح المملكة الآلاف من زوار معرض “إكسبو 2020 دبي” في الإمارات العربية المتحدة، محققا رقماً قياسياً في مستوى الزيارات اليومية، حيث استقبل نحو 23 ألف زائر في يوم واحد، ليصل إجمالي الزيارات التي حظي بها خلال أول أسبوعين من افتتاحه أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات.

كما زار جناح المملكة العديد من الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محققاً بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الجاري.

وكان جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي”، الذي يعد أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، قد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل فيه مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) بوصفه واحداً من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

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