أرامكو تدشن أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة بالرياض (فيديو)

محررو المناطق

تستعد شركة “أرامكو” لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في الرياض، حيث يُنتظر أن يتبع تلك الخطوة خطوات أخرى مُتسارعة للدخول في السوق.

وتعمل أرامكو في خدمات بيع الوقود بالتجزئة عالميًا منذ عقود من خلال شراكاتها على مستوى العالم مع كبرى شركات النفط العالمية.

وتُعد “موتيفا” في الولايات المتحدة، و”شوا- شيل” في اليابان، و”إس أويل” في كوريا الجنوبية، و”فوجيان” و”سينوبيك” في الصين أمثلة على حضور أرامكو في مجال خدمات بيع الوقود بالتجزئة مع وجود أكثر من 11 ألف محطة عاملة على مستوى العالم.