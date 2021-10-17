احدث الأخبار

أرامكو تدشن أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة بالرياض (فيديو)
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي.. والكمامات إلزامية بهذه الأماكن
أبرز المواد
 بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)
أبرز المواد
 5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 8 سياح بعد سقوط مركبتهم من أعلى قمة جبل فهرين بالرياض
أبرز المواد
 7 تحديثات وإجراءات صحية جديدة بالحرمين.. منها تخصيص صحن المطاف للمعتمرين
أجواء المناطق
 أمين الشرقية يشدد على جودة معالجات مظاهر التشوه البصري لرفع مستوى رضا المستفيدين
المناطق
 “شؤون الحرمين”: عودة جميع الخدمات الموجودة قبل كورونا للمسجدين (فيديو)
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين لـ44 باباً (فيديو)
أبرز المواد
 قصة أغرب من الخيال.. “لانا” تزوجت 3 مرات وتسببت في قتل نجلها
أبرز المواد
 متحدث شؤون الحرمين: صحن المطاف سيكون مخصصاً للمعتمرين فقط (فيديو)
أبرز المواد
 الشؤون البلدية: إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قصور ومناسبات الأفراح
أبرز المواد
أرامكو تدشن أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة بالرياض (فيديو)

أرامكو تدشن أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة بالرياض (فيديو)

أبرز المواد
“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي.. والكمامات إلزامية بهذه الأماكن

“الشؤون البلدية”: السماح بخدمات التزيين النسائي.. والكمامات إلزامية بهذه الأماكن

أبرز المواد
بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)

بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)

أبرز المواد
5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

أبرز المواد

أرامكو تدشن أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة بالرياض (فيديو)

أرامكو تدشن أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة بالرياض (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049035
محررو المناطق

تستعد شركة “أرامكو” لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في الرياض، حيث يُنتظر أن يتبع تلك الخطوة خطوات أخرى مُتسارعة للدخول في السوق.

 

وتعمل أرامكو في خدمات بيع الوقود بالتجزئة عالميًا منذ عقود من خلال شراكاتها على مستوى العالم مع كبرى شركات النفط العالمية.

 

وتُعد “موتيفا” في الولايات المتحدة، و”شوا- شيل” في اليابان، و”إس أويل” في كوريا الجنوبية، و”فوجيان” و”سينوبيك” في الصين أمثلة على حضور أرامكو في مجال خدمات بيع الوقود بالتجزئة مع وجود أكثر من 11 ألف محطة عاملة على مستوى العالم.

 

روابط ذات صلة

قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)

قصة مثيرة لسيدة قتل زوجها الثالث نجلها فحملت نفسها المسؤولية وسُجنت 17 عامًا (فيديو)
البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة

البالغون غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
“الإسكان” تكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبلها (فيديو)

“الإسكان” تكشف عن متوسط أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبلها (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*