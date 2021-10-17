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وزير خارجية اليمن: انقلاب الحوثي تسبب في كارثة إنسانية وجرائم إبادة جماعية

وزير خارجية اليمن: انقلاب الحوثي تسبب في كارثة إنسانية وجرائم إبادة جماعية
http://almnatiq.net/?p=1049055
المناطق- وكالات

شدد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، على أهمية التسوية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن.

وأضاف “بن مبارك” خلال لقائه مع السفير البولندي في اليمن يان ستانيسلاف بوري، أن مليشيا الحوثي ترتكب سلوكيات إجرامية في كافة المناطق اليمنية وعلى وجه الخصوص حصارها لمديرية العبدية وقصفها للقرى بالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة وتدمير المستشفى الوحيد في المديرية وتهجير الآلاف من أبناء المديرية وإعادة تهجير آلاف النازحين ورفضها إجلاء المرضى والجرحى والمصابين من المدنيين وارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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