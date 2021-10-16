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 بعد تأهل النصر والهلال.. هل تتذكرون أول ديربي سعودي في نصف نهائي أبطال آسيا؟!
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بعد تأهل النصر والهلال.. هل تتذكرون أول ديربي سعودي في نصف نهائي أبطال آسيا؟!

بعد تأهل النصر والهلال.. هل تتذكرون أول ديربي سعودي في نصف نهائي أبطال آسيا؟!
http://almnatiq.net/?p=1049057

بعد تأهل فريقي النصر والهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام مساء الثلاثاء القادم، على ملعب مرسول بارك، سيكون ذلك ثاني ديربي سعودي في هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة.

ويعود تاريخ أول ديربي يجمع بين فريقين من السعودية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا إلى عام 2012 حين التقى الاتحاد والأهلي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد بهدف دون رد، وتمكن الأهلي في قلب النتيجة لصالحه إيابا بالفوز بهدفين نظيفين والتأهل للنهائي الذي خسره أمام أولسان الكوري بثلاثية نظيفة.

الجدير بالذكر أن النصر نجح في التأهل لنصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل الهلال بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة.

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