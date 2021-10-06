تحذير مهم لمن تخطوا سن الـ50.. هذا المشروب يُصيبك بالسكري ويؤثر على الذاكرة

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ينصح خبراء التغذية دائماً بضرورة تناول أطعمة ومشروبات صحية ومفيدة بعد تخطي سن الخمسين، للحفاظ على صحة الجسم ومناعته، والابتعاد عن الخيارات الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجسم.

ووفقاً لما نشره موقع “إيت ذيس”، فإن المشروب الذي تريد أن تتجنبه هو مشروب غازي سكري، الذي يعد أسوأ مشروب لمن هم فوق سن الخمسين.

وذكرت هيلاري رايت، مؤلفة مشاركة في The Menopause Diet Plan، أن المشروبات المحلاة بالسكر هي أقل خيارات المشروبات الصحية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مشيرة إلى أنها لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.

وأوضحت أن المشروبات الغازية لا تؤذي جسمك مع تقدمك في العمر فحسب، بل يمكن أن تؤذي عقلك أيضًا، حيث أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Alzheimer’s & Dementia أنه كلما زادت المشروبات السكرية التي تتناولها، انخفض حجم دماغك وستكون ذاكرتك أسوأ.

وأضافت أنه في حال الرغبة بتناول مشروب حلو، فهناك الكثير من الخيارات الأفضل لك من تناول علبة صودا، حيث أكدت دراسة نُشرت بالمجلة البريطانية للتغذية، أن حليب الشوكولاتة يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية، وكذلك تناول المياه الفوارة المنكهة.