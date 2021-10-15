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“الزعاق”: انتهاء السحب العكسية ودخول الوسمية (فيديو)

“الزعاق”: انتهاء السحب العكسية ودخول الوسمية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049080
محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال تلك الأيام تنتهي السحب العكسية وتبدأ السحب الوسمية التي تأتي من الجهة الغربية قادمة من هضبة البحيرات في جنوب أفريقيا.

 

ونوه الزعاق وفقاً لـ”العربية”، إلى أن السحب نوعان عكسية، وشتوية، كما أن هناك سمات لكل من الأمطار الشتوية والصيفية.

 

وأضاف أن الصيفية وهي سحب عكسية تأتي من الجهة الغربية، وتعد عابرة غير ماطرة وتعمل على رفع الاجساس بدرجات الحرارة.

 

ولفت إلى أن السحب الشتوية، مستوردة تأتي من هضبة البحيرات بجنوب أفريقيا، وتؤثر على جل البلدان العربية وتدخل من البوابة الشمالية الغربية.

 

وأشار إلى أن الأمطار الشتوية ناعمة وخفيفة وحبات المطر فيها خفيفة وأمطارها عامة، ولا تعترف بعامل الوقت، وأما الأمطار الصيفية فهي محلية تكون في بقعة دون الأخرى وعادة ما تمطر بالمساء.

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