في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)

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استقبلت جماهير نادي نيوكاسل الانجليزي رئيس النادي ياسر الرميان، بالتصفيق، وذلك في أولى مباريات الفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه.

Newcastle's new chairman Yasir Al-Rumayyan and owner Amanda Staveley receive a massive reception from the fans ⚪️ ⚫️ pic.twitter.com/6WKFUumi1j — Football Daily (@footballdaily) October 17, 2021

وكان صندوق الاستثمارات العامة ، قد أعلن الخميس ، أن مجموعة استثمارية تحت قيادته استحوذت على 100٪ من نادي نيوكاسل الإنجليزي ، الخميس.

وجاء في حساب صندوق الاستثمارات العامة على موقع “تويتر”: أن مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة تضم أيضًا “بي سي بي كابيتال بارتنرز” و “آر بي سبورتس آند ميديا” (“إنفستمنت جروب”) ، قد أنجزت الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم. .

وأوضح ياسر الرميان ، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ قائلاً: “يسعدنا اليوم الاستحواذ على نادي نيوكاسل ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية. في هذه المناسبة ، نشكر جماهير نيوكاسل على ولائهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ، ونتطلع إلى العمل معهم لصالح النادي “.