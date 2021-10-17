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في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)

في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)

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في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)

في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049093
محررو المناطق

استقبلت جماهير نادي نيوكاسل الانجليزي رئيس النادي ياسر الرميان، بالتصفيق، وذلك في أولى مباريات الفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه.

وكان صندوق الاستثمارات العامة ، قد أعلن الخميس ، أن مجموعة استثمارية تحت قيادته استحوذت على 100٪ من نادي نيوكاسل الإنجليزي ، الخميس.

وجاء في حساب صندوق الاستثمارات العامة على موقع “تويتر”: أن مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة تضم أيضًا “بي سي بي كابيتال بارتنرز” و “آر بي سبورتس آند ميديا” (“إنفستمنت جروب”) ، قد أنجزت الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم. .

وأوضح ياسر الرميان ، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ قائلاً: “يسعدنا اليوم الاستحواذ على نادي نيوكاسل ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية. في هذه المناسبة ، نشكر جماهير نيوكاسل على ولائهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ، ونتطلع إلى العمل معهم لصالح النادي “.

 

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