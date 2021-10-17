في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)

استقبلت جماهير نادي نيوكاسل الانجليزي رئيس النادي ياسر الرميان، بالتصفيق، وذلك في أولى مباريات الفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه.
Newcastle's new chairman Yasir Al-Rumayyan and owner Amanda Staveley receive a massive reception from the fans ⚪️ ⚫️ pic.twitter.com/6WKFUumi1j
— Football Daily (@footballdaily) October 17, 2021
وكان صندوق الاستثمارات العامة ، قد أعلن الخميس ، أن مجموعة استثمارية تحت قيادته استحوذت على 100٪ من نادي نيوكاسل الإنجليزي ، الخميس.
وجاء في حساب صندوق الاستثمارات العامة على موقع “تويتر”: أن مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة تضم أيضًا “بي سي بي كابيتال بارتنرز” و “آر بي سبورتس آند ميديا” (“إنفستمنت جروب”) ، قد أنجزت الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم. .
وأوضح ياسر الرميان ، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ قائلاً: “يسعدنا اليوم الاستحواذ على نادي نيوكاسل ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية. في هذه المناسبة ، نشكر جماهير نيوكاسل على ولائهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ، ونتطلع إلى العمل معهم لصالح النادي “.
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