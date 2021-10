في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)

محررو المناطق

استقبلت جماهير نادي نيوكاسل الانجليزي رئيس النادي ياسر الرميان، بالتصفيق، وذلك في أولى مباريات الفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه.

Newcastle's new chairman Yasir Al-Rumayyan and owner Amanda Staveley receive a massive reception from the fans ⚪️ ⚫️ pic.twitter.com/6WKFUumi1j

— Football Daily (@footballdaily) October 17, 2021