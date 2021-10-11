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بعد عزومة “السوشي”.. وكيل صلاح يقترب من حسم عقد تجديد تاريخي مع ليفربول

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بعد عزومة “السوشي”.. وكيل صلاح يقترب من حسم عقد تجديد تاريخي مع ليفربول

بعد عزومة “السوشي”.. وكيل صلاح يقترب من حسم عقد تجديد تاريخي مع ليفربول
http://almnatiq.net/?p=1049102
محررو المناطق

يجري نادي ليفربول الانجليزي، مفاوضات جادة مع وكيل أعمال محمد صلاح، الكولومبي رامي عباس، لتجديد عقد نجم المنتخب المصري.

ويسعى عباس لإقناع ليفربول، بتوقيع عقد “طويل الأمد” مع صلاح، براتب “خيالي” يصل إلى 500 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الأمور تتسارع في قضية تجديد عقد النجم المصري، مع ناديه ليفربول، حيث سافر وكيل أعماله من دبي إلى بريطانيا على متن طائرة خاصة، مساء السبت، للدخول في جولة “نهائية” من المفاوضات مع إدارة الريدز.

وبعد مباراة تألق فيها صلاح بشكل لافت، أمام واتفورد، ظهر السبت، التقى عباس بالنجم المصري في مطعم فاخر للسوشي وسط لندن.

وتناول الاثنان عشاء في لندن، ومن المتوقع أن يكون الحديث قد دار حول مفاوضات تجديد العقد، التي جاء عباس “ليحسمها”.

ووفقا لصحيفة “ميرور”، فإن عباس سيلتقي بإدارة ليفربول في الأيام المقبلة، لحسم قضية تجديد العقد، الذي من المقرر أن ينتهي في 2023.

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