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بعد رفع تدابير “كورونا”.. دراسة تُحذر من تفشي “الإنفلونزا الموسمية”

بعد رفع تدابير “كورونا”.. دراسة تُحذر من تفشي “الإنفلونزا الموسمية”

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بعد رفع تدابير “كورونا”.. دراسة تُحذر من تفشي “الإنفلونزا الموسمية”

بعد رفع تدابير “كورونا”.. دراسة تُحذر من تفشي “الإنفلونزا الموسمية”
http://almnatiq.net/?p=1049115
محررو المناطق

حذرت دراسة حديثة، من إمكانية حدوث زيادة شديدة في الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، عقب رفع التدابير الاحترازية المفروضة في مختلف أنحاء العالم.

ودعت الدراسة التي أجراها كلية “ميلمان” للصحة بجامعة كولومبيا، الناس إلى الإقبال على أخذ لقاحات الإنفلونزا.

واستخدمت الدارسة، نماذج حاسوبية لتقدير انخفاض الإصابة بالإنفلونزا بعد تنفيذ التدابير الوقائية للسيطرة على كورونا، إلى جانب بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وذلك لتوقع انتقال الإنفلونزا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأدت التدابير التي تم اتباعها للوقاية من “كورونا”، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي وقيود السفر وإغلاق المدارس، إلى انخفاض بنسبة 60% في حالات عدوى الإنفلونزا خلال الأسابيع العشرة التي أعقبت تطبيق تلك الإجراءات العام الماضي.

ونوهت الدراسة إلى أن انخفاض التعرض للإنفلونزا أثناء إجراءات العزل والوقاية، أدى بدوره إلى انخفاض المناعة لدى البشر.

 

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