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انطلاق مناورات “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021” بقاعدة الظفرة الجوية (فيديو)

انطلاق مناورات “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021” بقاعدة الظفرة الجوية (فيديو)

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انطلاق مناورات “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021” بقاعدة الظفرة الجوية (فيديو)

انطلاق مناورات “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021” بقاعدة الظفرة الجوية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049129

انطلقت اليوم في قاعدة الظفرة الجوية، بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، و عدداً من الدول الشقيقة والصديقة حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف ١٥ اس اي).

من جانبه، أوضح قائد التمرين العقيد الطيران الركن عائض بن سعيد القحطاني، أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة، حرصاً في تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية ، مفيداً أن التمرين مر بالعديد من المراحل ، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

وأفاد العقيد القحطاني، أن التمرين يهدف إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية ، ودعماً لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة ، وبيّن أن التمرين اشتمل على العمليات الجوية المضادة التي تنفذ ضد قوات العدو الجوية وأنظمة دفاعاته الجوية والعمليات الجوية المضادة الهجومية لتدمير قدرات العدو الجوية ، وإخماد وسائل الدفاع الجوي المعادي والعمليات الجوية التكتيكية وضرب الأهداف الأرضية المعادية ، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو، والاشتباك مع الطائرات المعادية المعترضة ، والقيام بعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات الإسناد الجوي للقوات الأرضية.

وأفاد أن مشاركة قوات جوية من عدة دول في التمرين يساعد في وضع سيناريوهات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع ، كما يُمكِّن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية المشاركة مما يكسب الجميع خبرات عملية تسهم في اداء المهام على أكمل وجه.

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