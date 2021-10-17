احدث الأخبار

البرلمان العربي يدين الجرائم المتواصلة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” تُطلق الدليل المبسط لآلية ضريبة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
محليات
 بالتعادل أمام ضمك.. الاتحاد يخسر نقطتين في سباق الصدارة
أبرز المواد
 “وعد فأوفى”.. نشطاء يتداولون فيديو لولي العهد يتعهد فيه بتطوير مناطق المملكة
أبرز المواد
 انطلاق مناورات “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021” بقاعدة الظفرة الجوية (فيديو)
أبرز المواد
 خلال مباراة توتنهام.. جماهير نيوكاسل ترتدي الزي السعودي وترفع علم المملكة (فيديو وصور)
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني
أبرز المواد
 وفاة وإصابة 9 أشخاص.. مدني الرياض يكشف تفاصيل حادث سقوط مركبة من منحدر جبلي
أبرز المواد
 انسحاب أبوتريكة من الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام على بي إن سبورتس (فيديو)
الرياضة
 توفير حقيبة أحوال مدنية متقبلة لمنسوبي صحة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 في أول مباراة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات.. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بالتصفيق (فيديو)
أبرز المواد
 لفتة إنسانية.. حكم مباراة نيوكاسل وتوتنهام يرفض استكمال اللقاء بعد تعرض مشجع لأزمة قلبية (فيديو)
أبرز المواد
البرلمان العربي يدين الجرائم المتواصلة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة

البرلمان العربي يدين الجرائم المتواصلة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة” تُطلق الدليل المبسط لآلية ضريبة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

“الزكاة والضريبة” تُطلق الدليل المبسط لآلية ضريبة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

محليات
بالتعادل أمام ضمك.. الاتحاد يخسر نقطتين في سباق الصدارة

بالتعادل أمام ضمك.. الاتحاد يخسر نقطتين في سباق الصدارة

أبرز المواد
“وعد فأوفى”.. نشطاء يتداولون فيديو لولي العهد يتعهد فيه بتطوير مناطق المملكة

“وعد فأوفى”.. نشطاء يتداولون فيديو لولي العهد يتعهد فيه بتطوير مناطق المملكة

أبرز المواد

البرلمان العربي يدين الجرائم المتواصلة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة

البرلمان العربي يدين الجرائم المتواصلة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة
http://almnatiq.net/?p=1049161
المناطق- واس

أدان البرلمان العربي، العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة واستهدافها المتكرر لمطار أبها الدولي والأعيان المدنية والاقتصادية مما يمثل انتهاكًا صارخاً للأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم صادر عن جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف عن مماطلتها والسماح بصيانة سفينة صافر، التي تشكل قنبلة موقوتة.

وشدد على ضرورة تنفيذ جميع متطلبات اتفاق الرياض بوصفه خطوة مهمة لتوحيد الصف اليمني، مجددًا دعمه لمبادرة المملكة التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وتخفيف المعاناة اليومية عن الشعب اليمني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الوضع المأساوي في مأرب، مثلما تحرك تجاه أزمة الحديدة من خلال التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، الذي دأبت ميليشيا الحوثي الانقلابية على انتهاكه باستمرار ووقف إمدادات الدعم المالي واللوجستي الذي تحصل عليه ميليشيا الحوثي الإرهابية.

روابط ذات صلة

الحصيني: المملكة تشهد أول موجة برد خفيفة لهذا العام غدا

الحصيني: المملكة تشهد أول موجة برد خفيفة لهذا العام غدا
مشاهد مُبهجة.. أول صلاة فجر من المسجد الحرام بدون تباعد إجتماعي (فيديو)

مشاهد مُبهجة.. أول صلاة فجر من المسجد الحرام بدون تباعد إجتماعي (فيديو)
انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدًا الأحد

انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدًا الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*