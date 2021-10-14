بالتعادل أمام ضمك.. الاتحاد يخسر نقطتين في سباق الصدارة

محررو المناطق

فرض فريق ضمك، نتجية التعادل الإيجابي على نظيره الاتحاد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل البرازيلى رومارينيو هدف فريق الاتحاد فى الدقيقة 23 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله إيجور كورونادو.

ونجح اللاعب إيميليو في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة، بعد رأسية رائعة سكنت شباك الاتحاد.

وحاول الاتحاد مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم، والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري، متسلحًا بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على الأهلي في ديربي جدة بهدفين دون رد، لكن محاولته باءت بالفشل في ظل تمسك ضمك بالتعادل.