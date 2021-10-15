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“الزكاة والضريبة” تُطلق الدليل المبسط لآلية ضريبة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

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“الزكاة والضريبة” تُطلق الدليل المبسط لآلية ضريبة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

“الزكاة والضريبة” تُطلق الدليل المبسط لآلية ضريبة المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=1049164
محررو المناطق

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة مؤخراً بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

 

ويتضمن الدليل الذي يأتي مبسطًا ومختصرًا في ثماني صفحات، التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، وبدء سريان القرار والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.

 

ويأتي إطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للدليل بشكله المبسط بهدف التسهيل على المكلفين من قطاع الأعمال ممن تربطهم عقود مع جهات ومؤسسات حكومية.

 

ودعت جميع المهتمين بالاطلاع على الدليل بالضغط هنا، كما دعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه التعديلات، إلى التواصل معها.

 

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