كاشفا أساليبها.. “المركزي” يحذر من انتشار طرق احتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية

محررو المناطق

حذر البنك المركزي، اليوم الأحد، من انتشار بعض أساليب الاحتيال المستخدمة للحصول على المعلومات الشخصية والمالية.

وأوضح “المركزي”، أن محاولات الاحتيال قد تشمل انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة للشخص المُستهدف خداعة، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

وأشار إلى أن بعض محاولات الاحتيال المالي قد تقوم بتزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على المعلومات بطريقة غير شرعية، أو إرسال رسائل نصية أو عبر بريد إلكتروني مزيف، منتحلًا صفة جهة تجارية معروفة.