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النيابة العامة: نشر الوثائق السرية “جريمة”.. وهذه عقوبتها

النيابة العامة: نشر الوثائق السرية “جريمة”.. وهذه عقوبتها
http://almnatiq.net/?p=1049211
محررو المناطق

أكدت النيابة العامة، أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك، يُعد “جريمة”.

وأوضحت، أن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، مبينةً أنها تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وشددت على أن ذلك يشمل نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، والحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

ونوهت إلى أن تلك العقوبات تتضمن كل من حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، والإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

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