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“إيفاء” توضح حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%

“إيفاء” توضح حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%
http://almnatiq.net/?p=1049218
محررو المناطق

كشفت المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”، حقيقة الرسالة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 20%.

وأكدت المنصة، أنه لا يوجد أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على المنصة، مشيرة إلى أن الإعلان يكون عبر القنوات الرسمية.

وكانت الرسالة المتداولة أفادت بأن من لديه مخالفة مرورية واحدة أو أكثر سُجلت قبل تاريخ 19/ 8/ 1442هـ، 1 أبريل 2021م، يُعفى من 20 % من قيمتها، سواء كان السداد دفعة واحدة أو على دفعات متفرقة.

يشار إلى أن منصة “إيفاء” هي إحدى المنصات الوطنية التي ينفذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.

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