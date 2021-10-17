حادث مروع.. لحظة سقوط شاحنة من أعلى جسر بحرة على طريق مكة – جدة (فيديو)

محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادث مروع على طريق “مكة – جدة”، اليوم الأحد، حيث كسرت شاحنة سياج “جسر بحرة” وتدلت من الأمام بعد اصطدامها مع شاحنة أخرى سقطت على الأرض.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة تصاعد الدخان من موقع الحادث بعد سقوط إحدى الشاحنتين على الأرض إثر التصادم الذي تسبب في تحطيم سياج “جسر بحرة”، وكادت أن تسقط الأخرى للأسفل.

فيما كشف مقطع فيديو أخر، أن عجلات الشاحنة العالقة على “جسر بحرة” كانت لا تزال تسير بسرعة بعد سقوط “الكابينة”، فيما كانت الشاحنة الأخرى رأسًا على عقب بالأرض.