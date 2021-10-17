احدث الأخبار

حادث مروع.. لحظة سقوط شاحنة من أعلى جسر بحرة على طريق مكة – جدة (فيديو)
أبرز المواد
 أكدت رفضها للتطرف.. المملكة تستنكر الهجوم على ثكنة للجيش البوركيني
محليات
 “إيفاء” توضح حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%
أبرز المواد
 كاشفا أساليبها.. “المركزي” يحذر من انتشار طرق احتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية
أبرز المواد
 النيابة العامة: نشر الوثائق السرية “جريمة”.. وهذه عقوبتها
أبرز المواد
 إجراءات رادعة في مصر بشأن غير المُحصنين ضد “كورونا”
دولي
 3620 جولة رقابية على الأسواق والشوارع والمراكز التجارية بالطائف
المناطق
 الإطاحة بـ 24 مخالفًا لنظام البيئة في الرياض وجدة
أبرز المواد
 الأعلى تقدماً إقليمياً .. المملكة الأولى بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية
أبرز المواد
 بعد رفع تدابير “كورونا”.. دراسة تُحذر من تفشي “الإنفلونزا الموسمية”
منوعات
 وكيل صلاح يقترب من حسم عقد تجديد تاريخي مع ليفربول
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشكر القيادة على إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
منطقة المدينة المنورة
حادث مروع.. لحظة سقوط شاحنة من أعلى جسر بحرة على طريق مكة – جدة (فيديو)

حادث مروع.. لحظة سقوط شاحنة من أعلى جسر بحرة على طريق مكة – جدة (فيديو)

أبرز المواد
أكدت رفضها للتطرف.. المملكة تستنكر الهجوم على ثكنة للجيش البوركيني

أكدت رفضها للتطرف.. المملكة تستنكر الهجوم على ثكنة للجيش البوركيني

محليات
“إيفاء” توضح حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%

“إيفاء” توضح حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%

أبرز المواد
كاشفا أساليبها.. “المركزي” يحذر من انتشار طرق احتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية

كاشفا أساليبها.. “المركزي” يحذر من انتشار طرق احتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية

أبرز المواد

حادث مروع.. لحظة سقوط شاحنة من أعلى جسر بحرة على طريق مكة – جدة (فيديو)

حادث مروع.. لحظة سقوط شاحنة من أعلى جسر بحرة على طريق مكة – جدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049236
محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادث مروع على طريق “مكة – جدة”، اليوم الأحد، حيث كسرت شاحنة سياج “جسر بحرة” وتدلت من الأمام بعد اصطدامها مع شاحنة أخرى سقطت على الأرض.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة تصاعد الدخان من موقع الحادث بعد سقوط إحدى الشاحنتين على الأرض إثر التصادم الذي تسبب في تحطيم سياج “جسر بحرة”، وكادت أن تسقط الأخرى للأسفل.

فيما كشف مقطع فيديو أخر، أن عجلات الشاحنة العالقة على “جسر بحرة” كانت لا تزال تسير بسرعة بعد سقوط “الكابينة”، فيما كانت الشاحنة الأخرى رأسًا على عقب بالأرض.

 

روابط ذات صلة

الإطاحة بـ 24 مخالفًا لنظام البيئة في الرياض وجدة

الإطاحة بـ 24 مخالفًا لنظام البيئة في الرياض وجدة
“مجمع إرادة”بجدة يحتفي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

“مجمع إرادة”بجدة يحتفي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي
أمانة جدة: إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 50 ألف متر بنطاق طيبة

أمانة جدة: إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 50 ألف متر بنطاق طيبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*